Brasil não sai do empate sem gols contra a Colômbia em estreia no Sul-Americano

O Sul-Americano sub-20 começou neste sábado para a Seleção Brasileira, porém não da forma como era esperado. Em partida de nível técnico muito baixo, o Brasil não saiu de um empate sem gols contra a Colômbia, em Rancagua, no Chile. Além de não marcar gols, o time verde e amarelo não conseguiu criar muitas chances de gol e decepcionou na estreia.

O grupo B, além dos brasileiros e colombianos, tem Venezuela, Bolívia e Chile. O próximo jogo do Brasil no campeonato será contra a Venezuela, na próxima segunda-feira, às 20h30. Já a Colômbia, que tem um jogo a mais, enfrenta a Bolívia, também na segunda-feira, às 18h10.

A competição garante vaga para a Copa do Mundo da categoria para os quatro melhores colocados e classificação para o Pan-Americano, que será sediado no Peru, para os três primeiros. As vagas para as Olimpíadas não serão mais via Sul-Americano sub-20, já que em 2020 a Conmebol organizará o Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano.

O jogo – A primeira etapa não teve muita qualidade técnica, com ambos os times errando muitos passes e tendo dificuldade para passar pelo sistema defensivo adversário. Rodrygo, principal jogador brasileiro em campo, esteve sumido durante os 45 minutos iniciais.

A única finalização brasileira na primeira etapa foi uma cabeçada do zagueiro Walce após cobrança de escanteio, que não levou perigo ao gol colombiano. A única chance real de gol na metade inicial do jogo foi da Colômbia, em vacilo do goleiro Phelipe, que saiu jogando errado. A bola ficou oferecida para Rivaldo Correa, que chutou de cobertura na entrada da área, porém a finalização foi fraca, dando tempo para Walce tirar em cima da linha.

A segunda etapa começou mais emocionante, porém com a Colômbia tomando conta do jogo. Logo no primeiro minuto, após rebatida na área, a bola ficou oferecida na pequena área para Carlos Cuesta, que chutou em cima do lateral Emerson, resultando em escanteio. Na cobrança, Andrés Reyes subiu sozinho para cabecear forte, obrigando o goleiro Phelipe a fazer bela defesa.

O técnico Celso Amadeu colocou Igor Gomes em campo no lugar de Gabriel Menino para trazer mais qualidade ofensiva à seleção. Aos 22, o Brasil chegou com perigo pela primeira vez no jogo. Após boa troca de passes, Rodrygo abriu a bola na direita para Emerson chutar de primeira de fora da área.

O Brasil conseguiu chegar novamente com o atacante Matheus Tetê, que entrou no lugar do Rodrygo. O chute de fora da área parou nas mãos do goleiro Mier, que defendeu sem dificuldade. A última chance do jogo foi a mais perigosa de toda a partida: Igor Gomes bateu falta na entrada da área no travessão. Na sobra, Lincoln chutou em cima do goleiro colombiano.