Botafogo recua sobre ingressos altos para o Flamengo e teme segurança

A rivalidade entre Botafogo e Flamengo é uma das principais do país e terá mais um capítulo neste sábado, quando as duas equipes se reencontram no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da partida, o clima entre as diretorias, que não é dos melhores, esteve ainda mais pesado, pois o Glorioso anunciou que pretendia vender ingressos para os flamenguistas a R$ 60. Os botafoguenses estão podendo comprar bilhetes até mesmo por R$ 2,50 no regime de meia-entrada.

A decisão irritou o Flamengo, que buscou apoio na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que trabalhou para reduzir a diferença. Porém, o clube alvinegro ouviu apenas o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), que convenceu os dirigentes botafoguenses sobre a necessidade de cobrar ingressos mais baratos aos flamenguistas para evitar uma invasão. Assim, o rubro-negros poderão adquirir ingressos a partir de R$ 10 na meia-entrada.

Como a carga para os botafoguenses é de 90% e para flamenguistas é de 10% existia um temor que com o preço a R$ 60, torcedores do Flamengo procurassem comprar ingressos mais baratos em setores reservados aos torcedores mandantes.

Os dirigentes dos dois clubes se reuniram com o Bepe nesta quinta-feira para tratar do esquema de segurança e os torcedores terão que mostrar um documento de identificação para entrarem no estádio. Além disso, facções serão monitoradas em bairros próximos ao estádio para evitar a marcação de brigas.

Com 38 pontos conquistados, o Botafogo precisa somar mais para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto que o Flamengo, com 60 pontos, ainda sonha com a conquista do título. Nesta sexta-feira o técnico Zé Ricardo comanda o último treino antes do clássico, mas a escalação só será revelada minutos antes da partida.

Luiz Fernando, que cumpriu suspensão na vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, volta a ficar à disposição. O atacante Kieza, se recuperando de dores no pé direito, tem boas possibilidades de ser relacionado. O zagueiro Yago e o lateral-esquerdo Moisés, que não puderam ser relacionados diante do Timão por terem vínculos contratuais com o clube paulista, ficarão como opção no banco.