Atlético-MG e Flamengo tentaram atravessar negociação do Santos com Jorge

Após o vazamento do acerto de Jorge com o Santos, Atlético-MG e Flamengo tentaram atravessar a negociação para contratar o lateral-esquerdo do Porto-POR, com direitos econômicos vinculados ao Monaco-FRA.

De acordo com o Peixe, porém, o lateral de 22 anos honrou o compromisso e é esperado no Brasil neste fim de semana para exames médicos e assinatura do empréstimo até dezembro deste ano.

No início da negociação, o Alvinegro ouviu a pedida do Monaco por 3 milhões de euros (R$ 12,7 mi) para empréstimo. Após semanas de conversas, Jorge foi afastado pelo técnico Sérgio Conceição e o Porto disse “sim” pela liberação gratuita, com salários pagos pelos santistas.

Atlético-MG e Flamengo aceitariam pagar pelo empréstimo, mas o Santos não vê chance desse negócio melar e nem o de Felipe Jonatan, do Ceará.

O outro lateral-esquerdo já treina no CT Rei Pelé à espera do acerto do Peixe com o Vozão. O Alvinegro promete resolver a situação entre essa sexta e segunda-feira.

Jorge e Felipe chegam para resolver a posição mais carente do elenco. Após a saída de Dodô para o Cruzeiro, o técnico Jorge Sampaoli conta apenas com Orinho e vem improvisando Copete.