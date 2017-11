Ceni espera que são-paulinos tenham simpatia com o Fortaleza

Nesta quarta-feira, Rogério Ceni será apresentado oficialmente como novo treinador do Fortaleza para o ano de 2018. Participando de uma transmissão ao vivo em uma das redes sociais do clube cearense, o ex-goleiro destacou o início da nova etapa, contando um pouco de como enxerga a experiência em uma nova casa, após quase três décadas de história no São Paulo.

“É uma experiência de vida, passei 27 anos no mesmo clube. Antes, só havia jogado no Sinop, durante quatro meses. É meu primeiro clube no nordeste e vou vestir a camisa. É um símbolo parecido (ao do São Paulo), mas é uma nova história. Quero fazer com que o são-paulino tenha simpatia (pelo Fortaleza). Que seja algo memorável, que fique na cabeça do torcedor”, falou.

Ceni também revelou as perspectivas que possui em relação à nova fase que tem pela frente. “É um grande desafio, sabemos das dificuldades e limitações financeiras, mas também em fazer o clube crescer. Não só no campo, mas estruturalmente, deixando um legado para futuros atletas, técnicos e diretores”, apontou, completando em agradecimento a Bosco, o ex-companheiro de São Paulo. “Devo muito ao Bosco, que foi meu parceiro. Eu sei que ele é ídolo aqui. Foi ele quem me convidou para conhecer as instalações”.

O presidente do Leão, Marcelo Paz, ao lado do ex-goleiro na transmissão, também manifestou satisfação total pela chegada do novo comandante. “É uma alegria estarmos aqui, trazer para a cidade o Rogério, uma figura representativa, um vencedor, um líder. Ele chega para fazer um grande trabalho, no nosso centenário”, afirmou.

Por fim, Ceni concluiu, mandando um abraço a todo o povo cearense, em especial para o cantor e amigo Fágner. De olho na disputa do campeonato estadual, que se inicia no dia 10 de janeiro, o novo técnico do Tricolor do Pici vê a união entre time e torcida como grande trunfo do Fortaleza na busca por títulos e conquistas.