Após três partidas, Alberto Valentim é demitido do Pyramids FC

Depois de apenas três jogos, o treinador Alberto Valentim foi demitido da equipe egípcia Pyramids FC. O técnico de 43 anos deixou o clube após ter se desentendido com o presidente do time e ministro da Arábia Saudita.

O xeque Turki Alalshikh teria pedido para Alberto Valentim não escalar o atacante Ribamar contra o El Geish, mas treinador bancou o jogador, que marcou os dois gols do triunfo por 2 a 1 na última quarta-feira.

Valentim, que começou a temporada comandado o Botafogo e foi para o futebol africado no meio de junho, conseguiu duas vitórias e um empate ao longo de sua passagem relâmpago. Ele contava com os brasileiros Keno, Rodriguinho, Ribamar e Carlos Eduardo no seu elenco.

Alberto Valentim teve sua primeira experiência como técnico no Red Bull Brasil em 2017, contudo retornou ao Palmeiras no mesmo ano para ser auxiliar técnico de Cuca, função que ele havia exercido no clube entre 2014 e 2016. Após ser interino no final do ano passado, ele foi preterido por Roger Machado e voltou a deixar o Verdão. No Glorioso, ele conquistou o Campeonato Carioca antes de sair em 19 de junho para o Egito.