Após reunião, Santos espera fechar com Everson nesta terça

O Santos vive a expectativa de fechar a contratação do goleiro Everson, do Ceará, nesta terça-feira. Uma longa reunião nesta segunda terminou ainda sem desfecho positivo.

De acordo com os representantes de Everson, o Vozão aceitou a proposta e resta o acerto do contrato com o Peixe. O presidente Robinson de Castro, porém, afirma que nenhuma nova oferta chegou nos últimos dias.

Para contratar Everson, o Santos pagaria valor próximo à multa rescisória de R$ 6 milhões. O Peixe perdoou uma dívida do Paraná pelo empréstimo do zagueiro Cleber em troca da ida do goleiro Richard ao Ceará.

O técnico Jorge Sampaoli pediu um goleiro com qualidade nos pés como alternativa ao titular Vanderlei. A ideia é aperfeiçoar o camisa 1 nesse fundamento, mas ter uma opção pronta à disposição.