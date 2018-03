Após quase divulgar acerto, Corinthians encerra negociação por Zeca

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians encerrou na manhã desta sexta-feira a negociação para a contratação do lateral esquerdo Zeca, em litígio com o Santos desde outubro do ano passado. Depois de quase anunciar o reforço por quatro temporadas, o Alvinegro voltou atrás por insegurança jurídica já na quarta-feira e, depois de analisar o caso mais a fundo, decidiu que não havia como continuar a negociação com o defensor.

“O Sport Club Corinthians Paulista encerra a negociação com o lateral Zeca. O Departamento Jurídico do clube, após analisar o caso, não teve garantias suficientes para a realização do contrato”, disse o Alvinegro, em nota oficial divulgada pouco depois da atividade realizada pela equipe, no CT Joaquim Grava. O jogador, que chegou a aparecer no CT na terça e na quarta-feira, segue sem ter onde treinar até resolver seu imbróglio com o Peixe.

A desistência se dá dois dias depois de uma postagem nas redes sociais do clube indicar a ida de Zeca ao CT do Parque Ecológico. Naquela ocasião, Zeca tinha um contrato pronto para assinar e chegou a treinar nas dependências do Alvinegro. O atleta de 23 anos, porém, viu uma indecisão entre Corinthians e seus representantes, da OTB Sports, impedir a assinatura.

De acordo com o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, o Timão buscou mecanismos para evitar que, caso Zeca perca na Justiça Trabalhista, não precisasse pagar a multa de R$ 50 milhões estabelecida em contrato. Dono de um habeas corpus no momento, o jogador pede a rescisão unilateral por não pagamento do FGTS entre 2014 e 2015. O Peixe, porém, assegura que tudo estava regularizado à época.

Otimista em um primeiro momento devido à conversa com os empresários, o Corinthians acreditava que uma cláusula de ressarcimento dos empresários ao Alvinegro em caso de derrota na Justiça seria o bastante para amenizar possíveis prejuízos. O departamento jurídico corintiano, no entanto, pensou diferente e não deu o aval para a assinatura.

Sem Zeca, o Timão fica com Sidcley e Juninho Capixaba como opções para a temporada. Sidcley, aliás, já havia até comentado a chegada do jogador. Além dele, Jadson, que tem os mesmos agentes do defensor, reconheceu ter recepcionado o santista durante a semana em encontro no CT. O contato, porém, ficará restrito àquela ocasião.