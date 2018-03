Após goleada, jogadores do Grêmio pregam respeito para duelo de volta

Respeito é o discurso de ordem pelo lado do Grêmio após a goleada por 4 a 0 sobre o Internacional no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Dominante dentro de campo, principalmente no segundo tempo, o elenco tricolor deixou de lado a ideia de vaga encaminhada e prezou pelo foco e pela determinação para garantir a vaga nas semifinais jogando no Beira-Rio.

“Sabíamos que seria um jogo importante e dentro da nossa casa não poderíamos sofrer gols. Conseguimos terminar sem levar e ainda com uma boa vantagem. A gente sabe que não tem nada decidido e foco para o próximo jogo”, disse o meia Arthur ao canal Premiere.

Apesar de não ter marcado neste Gre-Nal, Luan fez mais uma boa partida e usou justamente o último confronto como exemplo para pregar o respeito ao rival no segundo jogo. Na oportunidade, o Tricolor fez um ótimo primeiro tempo, abrindo 2 a 0, mas sucumbiu à pressão na segunda etapa esteve perto de sofrer o empate.

“Temos o segundo jogo ainda. A nossa equipe fez um grande jogo dentro de casa. Agora é ir lá e fazer valer o resultado de hoje. Estamos de parabéns, lutamos do início ao fim, não foi igual ao outro jogo, onde desligamos no segundo tempo”, ressaltou Luan à Rádio GaúchaZH.

Pilar da defesa gremista ao lado de Pedro Geromel, Kannemann foi ainda mais enfático no discurso de cautela e não garantiu qualquer encaminhamento, apenas uma vantagem. “Ainda não está nada feito. Ainda não encaminhamos a classificação. Temos um jogo duro no Beira-Rio. Conseguimos uma boa vantagem, mas é só isso, temos que estar concentrados para o próximo jogo”, comentou o zagueiro.