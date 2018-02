Andrés promete contratação e Corinthians fica perto de Sidcley

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, prometeu na manhã desta quinta-feira a contratação de um lateral esquerdo “nos próximos dias”, atendendo a um pedido anterior do técnico Fábio Carille, incomodado com a inconstância de Juninho Capixaba e de Guilherme Romão, nomes disponíveis para o setor. O nome pretendido é o de Sidcley, do Atlético-PR, que já tem tratativas de empréstimo encaminhadas com o clube.

“Tem um lateral esquerdo chegando nos próximos dias. Ele é do Brasil, mas não é de São Paulo”, assegurou o dirigente corintiano, em entrevista à Rádio Bandeirantes, sem dar mais detalhes sobre o negócio. O otimismo pelo negócio ocorre pelo fato de Sidcley atualmente estar na reserva de Carleto. Resta acertar quais serão os outros atletas envolvidos no negócio, pois o Timão não tem interesse em um negócio que envolva dinheiro.

O jogador do Furacão inclusive já tem exames médicos marcados para a tarde desta quinta-feira em São Pauilo, visando a agilizar os trâmites necessários para a sua utilização. Visto como mais pronto que Capixaba e Romão, ele aparece como solução pontual de Carille para o setor enquanto aguarda-se a evolução dos outros dois.

“Com certeza temos time para disputar título. Situação difícil que gastamos R$ 22 milhões à vista para contratações, trouxemos o Juninho, o Renê. Temos que reestruturar o déficit, porque futebol, quando você ganha, fica muito caro. Até roupeiro pede aumento. Temos que separar a razão da paixão”, explicou Andrés, que terá de acelerar a busca se quiser contar com a novidade para a disputa da primeira fase do Paulista e da Libertadores da América.

Com limite de inscrição para sexta-feira, a lista do Estadual tem apenas mais duas vagas restantes, sem contar os recém-chegados Marllon, Ralf e Matheus. Caso realmente se confirme a chegada do novo nome para o setor, duas das aquisições teriam de ficar fora da relação de atletas, podendo entrar apenas mediante substituição já no mata-mata.

Na Libertadores, por sua vez, a data-limite estabelecida é no dia 25, domingo, fator que dá ao clube ao menos mais dois dias. A Conmebol, porém, exige que o jogador inscrito esteja regularizado na federação local. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, só tem expediente a sexta-feira, o que forçaria a antecipação da entrega. Caso haja necessidade, no entanto, o clube pode entregar até as 14h (de Brasília) da terça-feira a lista, mediante pagamento de multa.

A declaração, por sinal, vem um dia depois de o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, assegurar que o processo de contratações não seria acelerado por causa do fechamento das inscrições. De acordo com o dirigente, o Alvinegro só vai investir dinheiro para trazer um jogador já estabelecido no futebol. Apostas foram praticamente descartadas.

A respeito da possibilidade de selar a chegada de um centroavante, no entanto, o presidente só despistou a respeito de nomes para o setor. Negando ter feito contato pelo argentino Hernán Barcos, da LDU, ele ainda descartou a possibilidade de repatriar o peruano Paolo Guerrero. “Ele quer revender o passe dele, o contrato acaba em agosto, é a mesma coisa que fez conosco. Ele que vá no Peru e revenda lá”, bradou o dirigente.

