Alvo do Corinthians, Juninho Capixaba se despede do Bahia

O lateral esquerdo Juninho Capixaba se sente cada vez mais próximo de um acerto com o Corinthians. Nesta terça-feira, o jogador foi às redes sociais e publicou um texto de agradecimento à torcida do Bahia e ao próprio clube, junto de uma foto com a camisa tricolor como forma de despedida.

A iniciativa, no entanto, não foi bem vista entre os dirigentes do Bahia, que não deverão facilitar a saída do novato. O clube nordestino espera receber jogadores emprestados (o goleiro Douglas, por exemplo, e o também lateral esquerdo Moisés, que já passou por lá) e uma compensação financeira para fechar negócio.

Com a saída de Guilherme Arana para o espanhol Sevilla, o Corinthians está no mercado atrás de laterais esquerdos. A intenção da diretoria alvinegra é contratar o jogador que pertence ao Bahia e também Danilo Avelar, que tem seus direitos vinculados ao Torino, da Itália, mas está no Amiens, da França.

Tido como uma das promessas do Bahia, Juninho Capixaba, de apenas 20 anos, realizou 24 jogos com o Esquadrão de Aço em 2017. Revelado pelas categorias de base do clube, o lateral esquerdo está muito perto de encerrar a sua trajetória de cinco anos em Salvador rumo ao time que é o atual campeão brasileiro.