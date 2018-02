Disputa acirrada

Siga os passos abaixo para desbloquear as notificações e receber alertas das principais notícias do site.

Novo presidente do Corinthians será definido neste sábado, no Parque São Jorge, em eleição com cinco candidatos, diversas polêmicas e expectativa de equilíbrio

O Corinthians conhecerá o seu presidente pelos próximos três anos neste sábado, no Parque São Jorge, em uma das mais acirradas eleições da sua história. Após a Justiça impedir que três candidaturas fossem anuladas, permaneceram cinco postulantes à sucessão de Roberto de Andrade – Andrés Sanchez, Antonio Roque Citadini, Felipe Ezabella, Paulo Garcia e Romeu Tuma Júnior. O pleito terá início às 9 horas e encerramento às 17 horas.

Não serão apenas os presidenciáveis, contudo, que concorrerão. A eleição deste fim de semana ficará ainda mais inflamada por se tratar da primeira após a instituição do modelo de chapinhas para a composição do Conselho Deliberativo do Corinthians. O corpo de 200 conselheiros trienais deixará de ser formado por meio de um chapão fechado para dar lugar a oito grupos de 25 pessoas cada, além de dois suplentes, eleitos por voto.

Dessa maneira, a maioria dos candidatos acredita que o engajamento dos associados – geralmente, o clube atrai entre 3.000 e 4.000 eleitores – seja maior nesse pleito. O certo é que o novo presidente terá mais dificuldades para gerir o Corinthians, uma vez que precisará lidar com um Conselho Deliberativo plural.

Durante as suas campanhas, os candidatos já experimentaram a efervescência da política corintiana, que rachou situação e oposição. Antonio Roque Citadini, por ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), e Paulo Garcia, pela polêmica quitação de débitos de associados em troca de votos, chegaram a ser impugnados pela comissão eleitoral do clube e conseguiram reverter a decisão na Justiça. Já Andrés Sanchez teve que se defender de uma ação judicial na qual Romeu Tuma Júnior citava o mandato como deputado federal como um impeditivo para a candidatura do rival.

Às vésperas da eleição, os presidenciáveis também tiveram conhecimento de uma pesquisa realizada pelo instituto Ibope Inteligência, segundo a qual Paulo Garcia possui 26% das intenções de voto contra 25% do ex-mandatário Andrés Sanchez (apontado pelos demais como “o candidato a ser batido”). A margem de erro é de cinco pontos porcentuais para mais ou para menos, o que configura um empate técnico entre os líderes.

A pesquisa ainda colocou Antonio Roque Citadini com 14%, no terceiro lugar, seguido por Felipe Ezabella e Romeu Tuma Júnior, com 9% cada. Votos brancos e nulos somam 3%, e há ainda 15% de indecisos. Foram entrevistados 400 associados entre os dias 15 e 20 de janeiro e 26 e 31 do mesmo mês.

Para colaborar com a formação de opinião da torcida do Corinthians, a Gazeta Esportiva publicou longos depoimentos de Andrés Sanchez, Antonio Roque Citadini, Felipe Ezabella, Paulo Garcia e Romeu Tuma Júnior nos últimos cinco dias. Cada um deles teve aproximadamente uma hora de entrevista para defender as suas ideias e palpitar sobre os mais variados assuntos, da política corintiana à gestão da dívida do Estádio de Itaquera. Conheça os cinco abaixo.