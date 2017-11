Criança esperança

Siga os passos abaixo para desbloquear as notificações e receber alertas das principais notícias do site.

A despeito dos milhões investidos por sua patrocinadora, o estrelado elenco palmeirense fracassou em todos os campeonatos disputados em 2017. Ironicamente, enquanto o time profissional patina, a base alviverde vive período de sucesso, com uma série de finais, convocações para defender a Seleção Brasileira e perspectiva de aproveitamento na equipe principal.

De forma inédita, o Palmeiras está classificado para as finais do Campeonato Paulista nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Para completar, ainda disputa a decisão da Copa do Brasil sub-17. Os rivais Corinthians, São Paulo e Santos estão entre os adversários do time alviverde nas diferentes faixas etárias, além da tradicional Ponte Preta. Clique aqui para ver datas, horários e locais das partidas.

“O Palmeiras está colhendo os frutos da profissionalização. Os resultados estão aparecendo em todos os setores e um deles é a base, assim como marketing, financeiro, futebol profissional e outros. Chegar às finais é um dos indicativos de que o trabalho está no caminho certo, assim como as convocações para as Seleções de base, títulos em torneios internacionais, equipes com mais de 100 gols marcados”, enumerou João Paulo Sampaio, coordenador geral da base, à Gazeta Esportiva.

Envolvido na briga pelos títulos estaduais, o Palmeiras teve um total de 18 atletas convocados para defender seleções nacionais, contando o atacante Aníbal, chamado pelo Paraguai. Foram 11 atletas do sub-15 (além do técnico Paulo Victor Gomes), seis do sub-17 e um do sub-20, números valorizados pelo coordenador geral das categorias de base.

“Somos o clube que mais teve convocações. É importante para eles vivenciarem a Seleção, enfrentarem outras escolas, diferentes países. Vemos isso nos torneios internacionais que disputamos com o Palmeiras. Às vezes, os atletas acham que os clubes europeus estão à frente, mas enfrentam Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão e jogam de igual para igual, até goleiam. São experiências que agregam na formação”, disse Sampaio.

No recente Mundial sub-17, o zagueiro Vitão, o lateral esquerdo Luan e o meia Alanzinho participaram da campanha da Seleção Brasileira rumo ao terceiro lugar, enquanto o atacante Aníbal defendeu o Paraguai, eliminado nas oitavas de final. Dono da camisa 10 do time canarinho, Alanzinho teve seu nome associado a clubes como Barcelona e Real Madrid pela imprensa internacional.

Com suas joias em evidência, o Palmeiras trata de se proteger – Alanzinho, por exemplo, tem 100% de seus direitos econômicos detidos pelo clube, contrato até maio de 2020 e multa rescisória significativa. Já o meia Vitinho foi emprestado até junho de 2018 ao Barcelona, clube que mantém boa relação com o diretor de futebol Alexandre Mattos e o presidente Maurício Galiotte.

“O assédio é natural. Para os times da Europa é mais barato comprar o atleta jovem, antes de explodir. O Brasil tem a melhor matéria prima do mundo para o futebol. Faz parte e nos protegemos com contratos, de formação ou profissionais, e mantendo o estafe e a família dos jogadores inseridos no nosso projeto, cientes do que pensamos na formação dos jogadores”, explicou Sampaio.

O trabalho da base, por enquanto, ainda não pode ser visto no elenco profissional, já que os goleiros Vinícius Silvestre e Daniel Fuzato são os únicos criados no próprio clube. Em 2018, o Palmeiras tem a alternativa de repatriar atletas como João Pedro (Chapecoense), Victor Luís (Botafogo), Thiago Martins (Bahia), Matheus Sales (Bahia) e Artur (Londrina), todos emprestados até o final de 2017.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, ainda na gestão de Paulo Nobre como presidente, Alexandre Mattos promoveu profundas reformulações no elenco profissional desde então. Após trazer uma série de reforços, o diretor de futebol planeja aproveitar mais a base e diminuir o número de transferências, passando a ter os jovens como uma alternativa.

“Temos um processo muito bem definido de transição dos atletas, uma integração entre base e profissional que é referência no Brasil. O Alexandre Mattos e o (gerente de futebol) Cícero Souza estão totalmente inseridos no processo. Com certeza, a tendência é que aumente a presença da base no elenco. Temos gerações com mais jogadores preparados para isso, com muita qualidade individual. Atletas emprestados também estão se destacando, como o Artur. Monitoramos o desempenho de todos e ele é considerado a revelação da Série B”, disse Sampaio.

Durante a temporada de 2017, o técnico Cuca chegou a lançar no Campeonato Brasileiro o volante Gabriel Furtado e o atacante Matheus Iacovelli, o último já negociado com o Estoril. Recentemente, pela 33ª rodada do torneio nacional, o interino Alberto Valentim usou Fernando, atacante com status de promessa, durante a derrota contra o Vitória.

“Faltam alguns estágios na formação, esperamos que no ano que vem esteja ainda mais pronto para o profissional”, disse Sampaio, sobre Fernando. “Temos competições importantes no sub-20 agora no fim do ano, além da final do Paulista. A Copa RS e a Copa São Paulo, que tem um peso grande. Vamos acompanhar o desempenho dele nesses torneios e esperamos que avance mais um degrau na formação pensando no ano que vem”, completou.

Aos 18 anos de idade, Fernando estará em campo durante o final de semana decisivo para o Palmeiras nas categorias de base. Os garotos das equipes sub-15 e sub-11 terão a oportunidade de atuar diante da torcida no Estádio Palestra Itália contra São Paulo e Santos, respectivamente. Clique aqui para ver datas, horários e locais das partidas.

SEGUIDORES DE JESUS

Ganhador da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016 pelo Palmeiras, Gabriel Jesus passou pelas categorias de base. Atraído pelo técnico Pep Guardiola para o Manchester City, o atacante de 20 anos de idade, titular da Seleção Brasileira, é visto como exemplo pelos atletas e treinadores do antigo clube.

“É uma referência para nós não só como jogador, mas também como menino e como homem que se formou aqui dentro. A gente investe muito nisso, usa muito ele como exemplo, porque é um menino que saiu da periferia, cresceu dentro do clube e nunca deixou de trabalhar”, disse Artur Itiro, técnico da equipe sub-17 e admirador de Jesus.

“O Gabriel sempre teve uma mentalidade muito forte. A gente procura trazer isso aos nossos atletas para que no futuro contemos com mais meninos se tornando jogadores e homens de alto nível”, disse Itiro, na luta pelos títulos paulista e da Copa do Brasil sub-17.