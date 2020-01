São Paulo inicia temporada diante do Água Santa no Morumbi

O São Paulo inicia a disputa do Campeonato Paulista diante do Água Santa, na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). Em seu primeiro desafio de 2020, a equipe de Fernando Diniz joga ao lado de sua torcida, no Estádio do Morumbi.

O Tricolor chega para o confronto sem os garotos Antony e Igor Gomes, que estão defendendo a Seleção olímpica. As opções de Fernando Diniz para as vagas devem ser Helinho e Hernanes, que treinaram entre os titulares ao longo da pré-temporada.

A expectativa do São Paulo é fazer um bom início de temporada para por fim na seca de títulos. Para o ídolo e atual superintendente de relações institucionais do clube, Diego Lugano, o Campeonato Paulista pode ser um divisor de águas.

“Um título já nos fará virar a página. Talvez o Paulistão, como foi em 2005, que também estávamos em um período sem títulos. Aquela conquista mudou a energia para uma sequência vitoriosa”, disse Lugano, lembrando que após o título estadual, o Tricolor faturou uma Libertadores, um Mundial de Clubes e três Brasileiros consecutivos.

O Água Santa, por sua vez, reforçou a equipe para a disputa do Campeonato Paulista com nomes como o lateral-esquerdo Fabrício, que passou por times como Palmeiras, Internacional e Cruzeiro, e o atacante Dinei, que também já atuou pelo Verdão.

A equipe de Diadema retorna à elite do futebol paulista com o objetivo de, ao menos, garantir a permanência na principal competição do estado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ÁGUA SANTA

Local: Morumbi, São Paulo, SP

Data: 22 de dezembro de 2020 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:Edina Alves Batista (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Marco Antonio de Andrade Motta Junior

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Helinho, Vitor Bueno e Pablo

Técnico: Fernando Diniz

ÁGUA SANTA: Thomazella; Luís Ricardo (Jonathan), Naylhor (Andrés), Walisson Maia e Peri (Bruno Costa); Wellington Reis, Pio e Marquinhos; Felipe Azevedo, Robinho e Dinei

Técnico: Fernando Marchiori