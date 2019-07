Aspirantes do Athletico vencem o Rio Branco e avançam à final do Paranaense

Os aspirantes do Athletico venceram o Rio Branco por 3 a 0 neste sábado, na Arena da Baixada, e avançaram à final da Taça Dirceu Kruger, o segundo turno do Campeonato Paranaense.

Os gols do furacão foram marcados por Bergson, Khellven e Bill. A equipe da casa controlou o jogo e vai à decisão depois de vitória com tranquilidade.

O Athletico espera o finalista neste domingo, após Coritiba e Londrina se enfrentarem no Couto Pereira, às 16h (de Brasília). A final ocorrerá na quarta-feira.

O JOGO

A primeira chance veio aos 11, com o Athletico. Bergson cruzou, Ravel desviou e Christian chutou bem de fora da área. No minuto 14, Bergson chutou no pé da trave.

Aos 26, Vitinho bateu bem de fora da área e Ravel espalmou para escanteio. Na bola alçada, Lucas Halter pegou o rebote e finalizou com perigo.

No minuto 43, depois da pressão, veio o primeiro gol. Bergson recebeu de Christian, avançou com tranquilidade e bateu no canto, sem chance para Ravel.

VITÓRIA E VAGA NA FINAL

O Rio Branco avançou as poucas linhas e sofreu a ducha d’água fria logo aos oito minutos. Em contra-ataque, Khellven avançou pela direita, invadiu a área e bateu no canto, com categoria.

O gol esfriou os ânimos dos visitantes e a partida perdeu emoção, sem grandes chances. Na melhor delas, no minuto 41, Andrezinho bateu falta frontal, a bola desviou na barreira e passou perto da trave.

Nos minutos finais, o Athletico ainda teve tempo de marcar o terceiro, com Bill, de bicicleta, aos 48. Os aspirantes vencem, convencem e estão na final.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 3 X 0 RIO BRANCO

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Data: 06 de abril de 2019 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes

Assistentes: Weber Felipe da Silva e Adolfo Ferreira Borges

Cartões amarelos: ATHLETICO: Christian e Léo. RIO BRANCO: Salazar, Erwin, Diego Borges e Anderson

GOLS

Athletico: Bergson, aos 43 minutos do 1T; Khellven e Bill, aos 8 e 48 minutos do 2T.

ATHLETICO Léo; Lucas Halter, Zé Ivaldo e Éder; Khellven, Erick, Christian (Renzo) e Marquinho; Marquinho (Matheus Anjos), Vitinho, Jáderson (Bill) e Bergson.

Técnico: Rafael Guanaes

RIO BRANCO Ravel; Salazar, Erwin e João Antônio (Índio); Alexsandro (Rodrigo Miranda), Diego Borges, Anderson, Willian Sotto e Jackson; Bruno Andrade e Wellissol (Andrezinho)

Técnico: Norberto Lemos