Flamengo derrota São José e se mantém na liderança do NBB

O Flamengo venceu o São José por 103 a 83 na noite desta segunda-feira no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pelo Novo Basquete Brasil. Com o resultado, os cariocas se mantêm na ponta da tabela, com 12 vitórias e duas derrotas, enquanto os paulistas continuam na 14ª posição, com apenas três vitórias.

Jogando diante de seu torcedor, o time rubro-negro não teve dificuldades e impôs seu ritmo de jogo desde o primeiro quarto. O destaque da partida ficou com Marquinhos, o cestinha do encontro com 20 pontos.

O triunfo confirma a boa fase flamenguista que, além de continuar na liderança, embala a sua sexta partida consecutiva vencendo. Situação oposta do time do interior paulista, sem saber o que é ganhar há quatro partidas, sendo a segunda seguida sofrendo mais de 100 pontos.

Pelo NBB, o São José volta à quadra já nesta quarta-feira, quando enfrenta o Botafogo, novamente na capital carioca. Já o Flamengo terá o Corinthians no Parque São Jorge apenas no dia 28.