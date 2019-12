Salah é eleito o melhor jogador do Mundial, e Bruno Henrique fica com o segundo lugar

Mohamed Salah recebeu o prêmio de melhor jogador do Mundial de Clubes. Apesar de não ter feito nenhum gol, a Fifa elegeu o craque do Liverpool como o principal jogador da competição realizada em Doha, no Catar. O pódio contou com outros dois brasileiros: Bruno Henrique e Carlos Eduardo.

Uma das principais peças do Flamengo na virada diante do Al-Hilal, Bruno Henrique foi o segundo melhor jogador do torneio e, portanto, recebeu a bola de prata. Na decisão deste sábado, o camiseta 27 do Rubro-Negro mostrou muita personalidade e recurso para enfrentar Trent Alexander-Arnold, considerado um dos melhores laterais da atualidade.

A bola de bronze ficou com Carlos Eduardo, do Al-Hilal. Mesmo com a derrota contra o Monterrey, o meio-campista se fez notar na disputa pelo terceiro lugar. Não bastasse ter inaugurado o marcador, o brasileiro ainda deu assistência para Gomis deixar sua marca e levar a partida para a prorrogação.

