Neymar marca golaço e PSG vence Montpellier de virada no Francês

O PSG venceu mais uma no Campeonato Francês. A equipe parisiense visitou o Montpellier neste sábado e derrotou os mandantes de virada, por 3 a 1, em confronto válido pela 17ª rodada do torneio nacional. Neymar foi um dos destaques da partida com um belo gol de falta e uma assistência.

Os visitantes saíram atrás do placar com um gol contra bizarro de Paredes. O argentino errou o movimento da cabeçada após cobrança de escanteio e acabou dando um soco na bola. Navas não conseguiu defender e o Montpellier saiu na frente.

A reação do PSG aconteceu após a expulsão de Mendes, aos 28 minutos do 2º tempo. Aos 30, Neymar teve falta frontal na entrada da área. O brasileiro acertou chute no ângulo direito da meta, sem chances para o goleiro. Golaço.

Veja o gol de Neymar:



Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A virada dos visitantes veio um minuto depois. Neymar passou para Mbappé dentro da área, o francês cortou o marcador e bateu com precisão no canto cruzado. Aos 39, Mbappé foi acionado em contra-ataque e cruzou para Icardi, o argentino pegou de primeira para fechar o placar.

Com o resultado, o PSG manteve a ponta do Francês, agora com 39 pontos, oito a mais que o Olympique de Marselha.

Confira os resultados da 17ª rodada do Campeonato Francês:

Nimes 0x4 Lyon

Lille 1×0 Brest

Montpellier 1×3 PSG