Icardi marca no fim e PSG vence o Brest no Campeonato Francês

Pela 13ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Sain-Germain venceu o Brest fora de casa por 2 a 1 na tarde deste sábado. A equipe Tuchel teve dificuldades para se impor, mas contou com um gol de Icardi no fim do jogo para sair com os três pontos.

Em um primeiro tempo pouco movimentado, o PSG demorou para levar perigo ao gol adversário. Ainda assim, a equipe da capital francesa conseguiu abrir o placar aos 39 minutos, com uma assistência de Draxler para Di Maria balançar as redes.

Mesmo em vantagem no marcador, o PSG seguia com dificuldades na segunda etapa. O Brest aproveitou a instabilidade dos adversários para empatar aos 26 minutos, com Samuel Grandsir. Quando o jogo parecia encaminhar para um empate, Icardi aproveitou uma bola sobrada na área aos 40 minutos e decretou a vitória dos visitantes.

Com o resultado, o PSG chegou a 30 pontos, ampliando ainda mais a vantagem na liderança. O Brest, por sua vez, segue com 17 pontos no meio da tabela.

Após a pausa para a data Fifa, o PSG recebe o Lille no dia 22 de novembro. No dia 23, o Brest volta a atuar em casa. Desta vez diante do Nantes.