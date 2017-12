Atlético de Madrid empata com o Chelsea e cai na Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid, que vinha fazendo boas campanhas na Liga dos Campeões, está fora na fase de grupos na temporada 17/18. Nesta terça-feira, os comandados de Diego Simeone ficaram no empate por 1 a 1 com o Chelsea, fora de casa, e acabaram eliminados. Os gols foram de Saúl e Savic, contra.

Com o resultado, os mandantes perderam a chance de saírem como líderes da chave. Com 11 pontos, o time perdeu para a Roma no confronto direto. Os espanhóis, finalistas em 2014 e 2016, acabaram em terceiro, com sete, e terão que se contentar em jogar o mata-mata da Liga Europa, contra rival ainda indefinido.

No primeiro tempo, o domínio foi do Chelsea, que teve as melhores chances, mas não conseguiu concluir em gol. Assim, apesar do maior número de finalizações dos ingleses, os times foram empatados ao intervalo.

Esta situação logo mudou no segundo tempo. Aos 10, em cobrança de escanteio, Saúl ficou livre na área e só tocou de cabeça, sem chances para Courtois: 1 a 0 Atlético.

Porém, a vantagem não durou até o fim da partida. E o tento que empatou o duelo em Londres foi contra. Em batida cruzada, Savic tentou cortar, mas acabou colocando contra a própria rede, definindo a igualdade no Stamford Bridge.

Roma vence e passa em primeiro

A Roma chegou à rodada final sem garantia de classificação e saiu como líder do grupo C. O time venceu o Qarabag, do Azerbaijão, por 1 a 0, em casa, na tarde desta terça-feira.

O gol que garantiu a liderança aos comandados de Eusebio Di Francesco veio já na segunda etapa. Aos 7, Dzeko tentou finalização, a bola bateu no goleiro Sehic e subiu, sobrando na cabeça de Perotti, que só completou para a rede.

Com o triunfo, os italianos chegaram aos 11 pontos e, pela vantagem no confronto direto contra o Chelsea, garantiram a vaga em primeiro lugar do grupo C. O Qarabag se despediu na lanterna, com apenas dois. Agora, a Roma aguarda o sorteio para saber quem enfrenta na primeira etapa do mata-mata.

Confira os resultados desta terça-feira:

Grupo A

Manchester United 2 x 1 CSKA

Benfica 0 x 2 Basel

Grupo B

Bayern 3 x 1 Paris Saint-Germain

Celtic 0 x 1 Anderlecht

Grupo C

Chelsea 1 x 1 Atlético de Madrid

Roma 1 x 0 Qarabag

Grupo D

Barcelona 2 x 0 Sporting

Olympiacos 0 x 2 Juventus