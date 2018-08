Técnico do Cerro vê classificação sobre o Palmeiras como pequeno “milagre”

Com menos de uma semana no comando do Cerro Porteño, o técnico Fernando Jubero terá uma missão bastante complicada nesta quinta-feira. Após ser derrotado por 2 a 0 na partida de ida em seu estádio, o treinador da equipe paraguaia classificou a tarefa de acançar para a próxima fase da Libertadores como um pequeno “milagre”.

“Estamos na desvantagem, isso nos obriga a ir em busca do objetivo cedo. Fazer um gol nos primeiros minutos nos deixaria um pouco mais perto do ‘milagre’. A classificação é algo muito difícil. Vamos com a intenção de classificação, mas não queremos enganar ninguém”, afirmou.

Com o vitória alviverde por 2 a 0 no jogo de ida, o Cerro Porteño precisará vencer por dois gols de diferença para avançar a próxima fase. Caso os paraguaios consigam repetir o placar do jogo de ida a decisão para as quartas de finais será feita a partir das cobranças de pênaltis.

Mostrando conhecer bem o Verdão, Jubero ressaltou o poder defensivo da equipe de Felipão e afirmou que sua equipe não pode dar espaço na defesa.

“Você tem que trabalhar bem defensivamente, porque caso eles façam um gol, eles nos forçam a fazer três. O Palmeiras é muito sólido defensivamente, não assume muitos riscos. Defensivamente eles são muito bons e raramente ficam desprotegidos. É uma grande equipe”, completou.

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam na próxima quinta-feira no Allianz Parque, às 21h45 (de Brasília) pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.