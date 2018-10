Técnico do Boca é suspenso e não comanda equipe diante do Palmeiras

A Conmebol anunciou nesta terça-feira, véspera da partida de volta da semifinal da Copa Libertadores entre Palmeiras e Boca Juniors, a suspensão do técnico Guillermo Schelotto, da equipe argentina. Dessa forma, o comandante dos xeneizes não poderá ficar a frente da equipe no duelo marcado para às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque.

O motivo da punição se dá pela reincidência da equipe em se atrasar para retornar ao segundo tempo das partidas da competição. Esse fato acabou se repetindo na última quarta-feira, quando o Boca Juniors bateu o Verdão na primeira partida da semifinal por 2 a 0.

Com isso, além do técnico não poder ficar a beira do gramado durante a partida, está proibido qualquer tipo de contato do comandante com seus atletas no vestiário. Dessa forma a equipe argentina será organizada pelo o auxiliar e irmão de Schelotto, Gustavo Schelotto.