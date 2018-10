Palmeiras tenta virada contra o Boca por 1ª final de Libertadores no século

O Palmeiras busca classificar para sua primeira final de Copa Libertadores neste século. Nesta quarta-feira, o Verdão encara o Boca Juniors às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta da semifinal do torneio sul-americano.

No primeiro duelo, na Bombonera, o Palmeiras não correu grandes riscos até a entrada do inspirado atacante Dario Benedetto, autor dos dois gols argentinos. Para avançar sem decisão por pênaltis, o time alviverde precisa ganhar por três tentos de diferença em sua casa nesta quarta-feira.

A tarefa está longe de ser simples. Em 17 confrontos da fase mata-mata da Libertadores contra equipes brasileiras, os xeneizes foram derrotados apenas em três oportunidades: 1963 (Santos), 2008 (Fluminense) e 2012 (Corinthians). Em todos os outros duelos, incluindo encontros com Palmeiras na final de 2000, deu Boca Juniors.

“Com calma e tranquilidade, a gente pode conseguir os dois gols ou, quem sabe, até fazer o terceiro. Mas sabemos que vai ser muito difícil. Com a confiança e os jogadores que temos, esperamos passar por essa dificuldade e classificar”, disse o atacante Dudu.

O Palmeiras deve ter como única novidade em relação ao time que foi derrotado em Buenos Aires o meia Lucas Lima. Moisés, que não teve boa atuação na Bombonera, atuou no segundo tempo contra o Flamengo, quando disse ter entrado em campo no sacrifício. O descanso de Lucas Lima diante do Rubro-Negro, portanto, deve garantir sua titularidade.

No Boca Juniors, a única baixa será seu treinador. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) suspendeu Guillermo Barros Schelotto por ser reincidente em atrasos da equipe para retornar do vestiário após o intervalo em jogos da Libertadores.

Com 15 pontos ganhos, oito a menos do que o líder Racing, o Boca Juniors aposta todas as suas fichas na Copa Libertadores, sendo o atual nono colocado do Campeonato Argentino. Na última rodada do torneio nacional, com alguns atletas poupados para o duelo com o Palmeiras, o time de Schelotto perdeu do Gimnasia por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOCA JUNIORS

Data: 31 de outubro de 2018, quarta-feira

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e John Alexander Leon (Colômbia)

VAR: Julio Bascuñan (Chile)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Moisés); Dudu, Willian e Borja

Técnico: Felipão

BOCA JUNIORS: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán e Olaza; Nández, Barrios e Pablo Pérez; Pavón, Villa e Ábila

Técnico: Guillermo Schelotto