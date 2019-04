Nacional vence Zamora e complica o Atlético-MG na Libertadores

O Nacional-URU encaminhou sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores e complicou a vida do Atlético-MG na noite desta quarta-feira. Jogando no Estádio Parque Central, em Montevidéu, o time uruguaio derrotou o Zamora, da Venezuela, por 1 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental.

O gol do Nacional foi marcado por Gonzalo Bergessio, aos cinco minutos do segundo tempo. Após passe de calcanhar de Rodríguez, Viña fez a ultrapassagem pela esquerda e cruzou na medida para o centroavante completar.

A equipe venezuelana, que vinha jogando de igual para igual com o Nacional, quase empatou aos 17 minutos, quando Rojas recebeu na direita da área e chutou cruzado, acertando a trave do goleiro Mejía.

O resultado dificultou consideravelmente a situação do Atlético-MG na competição. Com a vitória, o Nacional se manteve na vice-liderança do Grupo E, com nove pontos ganhos e abriu seis de vantagem sobre o Galo, que foi goleado por 4 a 1 pelo Cerro Porteño, no Paraguai, em outra partida disputada nesta noite.

Os paraguaios ocupam a primeira colocação com 12 pontos. Derrotado em todos os jogos, o Zamora é o lanterna da chave.

Em Lima, no Peru, o Sporting Cristal se fez valer do fator casa para derrotar o chileno Universidad de Concepción por 2 a 0, com gols de Cristian Palacios e Omar Merlo.

Com o resultado, o Cristal assumiu o terceiro lugar do Grupo C, com quatro pontos, um a menos que o Concepción. A chave é liderada pelo Olimpia, do Paraguai, com oito pontos. O argentino Godoy Cruz é o quarto colocado, com apenas três pontos.