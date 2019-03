O novo estádio do Tottenham, localizado na região norte de Londres, enfim está 100% finalizado e pronto para receber partidas oficiais. Na manhã desta sexta-feira, o clube divulgou, por meio de sua conta no Twitter, um vídeo que mostra todo o processo de construção da nova casa dos Spurs.

O estádio começou a ser projetado em março de 2015, e a previsão era de que ele fosse inaugurado em setembro de 2018. No entanto, houve um grande atraso por conta de falhas nas garantias de segurança, o que fez com que o Tottenham fosse obrigado a atuar em Wembley e no Estádio Olímpico de Londres em algumas oportunidades.

Agora, com todo o aval necessário para a utilização, o Tottenham vai realizar a primeira partida no novo estádio no dia 03/04, quarta-feira, diante do Crystal Palace, pela 31° rodada do Campeonato Inglês.