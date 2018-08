Chelsea contrata goleiro do Athletic Bilbao por R$ 345 milhões, diz jornal

Depois de perder Alisson para o Liverpool e com a possibilidade de perder Thibaut Courtois, o Chelsea contratou um goleiro para a disputa da temporada de 2018/19. De acordo com o Marca, os Blues irão desembolsar 80 milhões de euros (R$ 345 milhões), valor da multa rescisória, para tirar Kepa do Athletic Bilbao.

De acordo com o jornal espanhol, a equipe inglesa já acertou tudo com o arqueiro, mas só irá oficializar a negociação na próxima quinta-feira, dia em que o jogador de 23 anos passará por exames médicos.

Caso os valores sejam confirmados, Kepa se tornará o goleiro mais caro da história, superando os 70 milhões de euros, que incluiu variáveis, desembolsados pelo Liverpool para tirar Alisson da Roma após a Copa do Mundo.

A contratação deverá dar mais tranquilidade ao técnico recém-chegado Maurizio Sarri, já que Courtois deverá mesmo rumar ao Real Madrid, que, desde a última temporada, ves buscando se reforçar na posição.

Na última temporada, Kepa foi a campo em 31 partidas, sofreu 44 gols e passou sete confrontos sem ser vazado. Já ao longo de sua carreira, ele disputou 164 jogos, passando 53 partidas sem sofrer gols.