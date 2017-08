Franceses se rendem ao “formidável” e “já inesquecível” Neymar

O atacante Neymar recebeu grande destaque nas edições de segunda-feira dos jornais franceses, encantados com a sua exibição na goleada por 6 a 2 do Paris Saint-Germain sobre o Toulouse, no último domingo, na estreia do brasileiro diante da torcida, no Parque dos Príncipes.

Principal jornal esportivo do país, o L’Equipe exaltou a “grande classe” do camisa 10, que marcou dois gols, participou de outros três e ainda colocou o PSG na liderança da competição. “Inesquecível desde já”, afirmou. O Le Monde, que normalmente não dá tanta importância para o esporte, fez questão de ressaltar a “excepcional” performance do jogador.

O popular Le Parisien relatou o “festival do PSG e a estrela brasileira” para classificar Neymar como um diferencial inegável aos comandados de Unai Emery. “Impossível afirmar que o Paris Saint-Germain ganharia uma partida como essa na temporada passada, mas certamente ele teria dificuldades em deixá-la tão fácil”, disse a publicação.

O fato de o PSG ter goleado em uma partida na qual chegou a ficar apenas 3 a 2 a seu favor, com um jogador a menos após a expulsão do italiano Verratti. “Um formidável jogador que, na sua primeira vez no Parque dos Príncipes com sua nova camisa, já perpetua a tradição dos grandes nomes brasileiros que passaram por ali”.

Na Espanha, porém, a exaltação ficou bem abaixo daquela apresentada na França. O Sport, da Catalunha, nem sequer o citou em sua capa. Já o Marca, de Madri, ressaltou a “emoção do craque” no minuto de silêncio dedicado às vítimas do atentado terrorista que aconteceu em Barcelona, na semana passada.