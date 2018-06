Cerimônia de abertura da Copa terá Ronaldo e show de Robbie Williams

O Brasil será representado na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, no estádio Luzhniki, em Moscou. Nesta segunda-feira, a Fifa divulgou alguns detalhes do evento e confirmou a presença de Ronaldo Fenômeno, além do cantor Robbie Williams. As apresentações e homenagens serão iniciadas 30 minutos antes do pontapé inicial entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, programado para as 12h (horário de Brasília).

“A partida de abertura sempre é muito simbólica. É nesse momento que você percebe o grande momento pelo qual jogadores e torcedores esperam a cada quatro anos e que finalmente chegou”, disse Ronaldo em comunicado divulgado pela entidade máxima do futebol mundial.

“Será um momento especial e emotivo para os anfitriões. Depois de tanto trabalho, de repente todo o mundo está na sua casa para celebrar o amor pelo futebol. Senti isso no Brasil há quatro anos e agora estou feliz por poder compartilhar este entusiasmo com os russos”, completou o bicampeão em 1994 e 2002.

Ao lado da artista russa Aida Garifullina, a parte musical contará com a presença do cantor britânico Robbie Williams, que se envolveu em uma polêmica com o país sede do Mundial ainda em 2016, ao lançar música Party Like a Russian (Festeje como um russo), na qual foi acusado de promover estereótipos do local.

“Fiz muitas coisas em minha carreira e estar na abertura do Mundial da Fifa diante de 80.000 torcedores no estádio e milhões em todo o mundo é um sonho de infância que vira realidade”, afirmou Williams.