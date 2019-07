Delegação dos EUA visita hotel para final e causa polêmica

Uma delegação da seleção de futebol feminino dos Estados Unidos visitou o hotel em Lyon no qual a equipe se hospedará caso se classifique para a decisão da Copa do Mundo feminina, ainda antes da partida com a Inglaterra que definirá uma das finalistas do torneio, noticiou neste domingo a agência de notícias AFP.

Coincidentemente, a equipe inglesa está hospedada no mesmo hotel e o técnico do time europeu Philip Neville confirmou ter visto a delegação norte-americana e se surpreendeu.

“Simplesmente me perguntei o que estavam fazendo aqui. Realmente não é o protocolo habitual. Não gostaria que minha equipe fizesse isso. Eu não teria deixado. É problema deles”, criticou o treinador a AFP.

A técnica dos Estados Unidos, Jill Ellis, se defendeu: “Acho que todo mundo faz isso. É importante se antecipar para o bem da minha equipe. Não tem a ver com arrogância. É simplesmente a preparação e a antecipação para a comissão técnica, é algo absolutamente habitual”, relatou.

Estados Unidos e Inglaterra se enfrentam na próxima terça-feira pela primeira semifinal da Copa do Mundo feminina. As equipes entram em campo em Lyon às 16h (horário de Brasília). Holanda e Suécia fazem a outra semifinal na quarta-feira.