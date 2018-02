Sport abre 3 a 0, mas cai nos pênaltis para o Ferroviário na Copa do Brasil

O Sport teve uma noite para esquecer nesta quinta-feira. Recebendo o Ferroviário, do Ceará, na Ilha do Retiro, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Leão chegou a abrir 3 a 0 diante de seus torcedores, porém, permitiu o empate na reta final da partida e teve de decidir a classificação nos pênaltis. Na marca da cal, a equipe de Nelsinho Baptista sentiu a pressão e acabou sendo eliminada para o Ferrão, que levou a melhor ao superar os rivais por 4 a 3. Rogério e Marlone desperdiçaram as cobranças dos donos da casa.

Agora, o Ferroviário aguarda o resultado do duelo entre Vila Nova-GO e Joinville, que acontece na próxima quinta-feira, para descobrir quem irá enfrentar na terceira rodada do torneio nacional.

O jogo – O Ferroviário assustou o Sport nos primeiros minutos de partida. Logo aos seis minutos Valdo bacabal quase encobriu o goleiro Magrão de costas e fez um golaço. Já aos 11 o atacante venceu a defesa e cabeceou forte, obrigando o goleiro rubro-negro a fazer grande defesa. Daí em diante o Sport tratou de se impor na Ilha do Retiro e dominou as ações ofensivas.

Aos 26 minutos, Leandro Pereira recebeu cruzamento na medida dentro da área e, sem marcação, acabou cabeceando para fora. Já aos 36 foi a vez de Bruno Colaço, goleiro do Ferroviário, fazer uma defesa espetacular em cabeçada de Henriquez. Ele só não conseguiu evitar o arremate de Anselmo, que aproveitou o rebote de escanteio para matar no peito e mandar para o gol.

Já na etapa complementar o Ferroviário novamente começou assustando, mas não converteu. Aos nove minutos, Valdeci arriscou de fora da área, contou com o desvio da defesa rubro-negra, e viu a bola bater no travessão. O Sport, por sua vez, foi mais eficiente e ampliou no minuto seguinte. Fabrício aproveitou o contra-ataque pela esquerda e cabeceou sem chances para o goleiro.

A festa rubro-negra ficou completa aos 26 minutos, quando Marlone pegou de primeira após cruzamento de Rogério e mandou para o fundo das redes. O que o Leão não esperava era a reação espetacular do Ferroviário, que descontou com Mazinho duas vezes, a primeira de cabeça, depois de cobrança de escanteio, e a segunda aproveitando bom cruzamento, aos 37 minutos, antes de chegar ao incrível empate aos 41 minutos com Valdeci, na pequena área, completando cruzamento.

Desta maneira, a partida teve de ser decidida na disputa por pênaltis, em que o Ferrão levou a melhor por 4 a 3. Rogério e Marlone desperdiçaram as últimas duas cobranças para o Sport, enquanto Mota viu o goleiro Magrão defender seu arremate.

VITÓRIA – O Vitória, por sua vez, garantiu a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Enfrentando o Corumbaense, do Mato Grosso do Sul, no Barradão, em Salvador, o time comandado por Vagner Mancini até levou alguns sustos dos rivais, porém, não deu brechas para que desse zebra e acabou vencendo por 3 a 0, gols de Yago, André Lima e Jonathan Belusso.

Com o resultado, o Vitória terá pela frente Bragantino ou Altos, que se enfrentam na próxima quarta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

O Corumbaense assustou o Vitória na etapa inicial. Aos 12 minutos, Willian foi levando pela direita e decidiu arriscar, batendo cruzado e mandando acima do gol rubro-negro. Já aos 32 minutos os visitantes viram André Lima salvar em cima da linha após cabeçada de Igor Pimentel em cobrança de escanteio. Sem conseguir converter as poucas, mas boas oportunidades em gol, a equipe sul-mato-grossense viu o Leão abrir o placar.

Em boa trama de ataque, Yago recebeu na entrada da área, dominou, ajeitou o corpo e bateu rasteiro, cruzado, para estufar as redes no Barradão e colocar o Vitória em vantagem. O jogador ainda quase marcou o segundo em ótima jogada individual, mas o goleiro adversário acabou fazendo uma grande defesa para manter o 1 a 0 no placar.

No segundo tempo André Lima mostrou que estava atento e deixou o Vitória em uma situação mais confortável em Salvador aos sete minutos, quando subiu sem marcação e cabeceou direto para o gol, estufando as redes. Posteriormente, o camisa 9 do Leão ainda viu do banco de reservas seu substituto, Jonathan Belusso, deixar o dele aos 38 para sacramentar o triunfo e, consequentemente, a classificação do time baiano à terceira rodada da Copa do Brasil.