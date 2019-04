Corinthians pega Chape e Santos enfrenta Vasco na Copa do Brasil

A quarta fase da Copa do Brasil já tem os confrontos definidos. Após os jogos de volta da última quinta-feira, o sorteio foi realizado nesta manhã de sexta na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e os destaques ficaram por conta dos times paulistas: o Corinthians decide vaga em casa contra a Chapecoense, enquanto o Santos pega o Vasco e decide fora de seus domínios.

Esta é a última fase antes das oitavas de final, quando o restante dos times, como Palmeiras e São Paulo, entram na competição. Os jogos acontecerão em esquema de ida e volta, sendo a ida já na semana que vem, no dia 17 de abril, e a volta na semana seguinte, no dia 24.

Confira abaixo todos os confrontos decididos por sorteio (os times da esquerda fazem o primeiro jogo em casa):

Juventude-RS x Bragantino-PA ou Vila Nova-GO (Juventude decide fora)

Fluminense-RJ x Santa Cruz-PE (Fluminense decide fora)

Chapecoense-SC x Corinthians-SP (Corinthians decide em casa)

Santos-SP x Vasco-RJ (Santos decide fora)

Bahia-BA x Londrina (Londrina decide em casa)

Com os mandos de campo sorteados, Corinthians, Vasco, Santa Cruz e X decidem a vaga para as oitavas em casa, ou seja, no dia 17 de abril atuarão nos domínios do adversário e, na semana seguinte, no dia 24 de abril, decidirão o confronto dentro de casa.

Não houve divisão de potes, ou seja, todos os classificados poderiam se enfrentar, e o mando de campo foi decidido em sorteio logo depois. A última vaga será do vencedor da partida entre Bragantino-PA e Vila Nova – o confronto é válido pela terceira fase e está atrasado devido à anulação de um jogo do Aparecidense contra a Ponte Preta, ainda na primeira fase do sorteio.

Assim como na fase anterior, a quarta fase da Copa do Brasil será disputada em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será definida nos pênaltis. Esta é a última etapa antes das oitavas de final, quando o restante dos times classificados para a Libertadores entrarão.

Os cinco clubes que avançarem para as oitavas de final garantirão, cada um, mais de R$ 2,5 milhões, assim como Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo, os oito clubes na Libertadores, mais Fortaleza (campeão da Série B), Paysandu (campeão da Copa Verde 2018) e Sampaio Corrêa (campeão da Copa do Nordeste 2018).