CBF confirma VAR nas quartas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta segunda-feira que o VAR, sigla em inglês para árbitro de vídeo, estará presente nos jogos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além dos confrontos eliminatórios em questão, as semifinais e a grande decisão do torneio também contarão com a tecnologia que chamou a atenção na última Copa do Mundo.

A CBF contará com cerca de 17 câmeras para auxiliar o árbitro da partida a decidir lances cruciais, como faltas dentro da área, gols, cartões vermelhos e erros de identificação de jogador. As imagens serão fornecidas pelos detentores dos direitos de transmissão da Copa do Brasil: TV Globo e Fox Sports.

No duelo entre Corinthians e Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira, uma sala contendo diversos monitores foi reservada na Arena Corinthians, em Itaquera, para que os árbitros da CBF testassem as instalações elaboradas para fazer uso do VAR.

Ao todo, cerca de 80 árbitros passaram por mais de 400 horas de treinamento envolvendo aulas teóricas, simulações ao vivo, treinos com reprises de jogos e testes off-line em seis estádios diferentes. Outros 50 jogos amistosos também contaram com a tecnologia antes de a CBF implementá-la em uma de suas competições.

Como as partidas válidas pelas quartas de final da Copa do Brasil estão programadas para iniciarem nesta quarta-feira, a CBF também divulgou a escala dos árbitros de vídeo que irão atuar nestes duelos envolvendo Corinthians, Chapecoense, Grêmio, Flamengo, Bahia, Palmeiras, Santos e Cruzeiro.

Confira abaixo os árbitros de vídeo escalados para as quartas de final da Copa do Brasil:

01/08 – Santos x Cruzeiro (Vila Belmiro, 19h30)

Árbitro de vídeo: Bráulio da Silva Machado

Auxiliares: Helton Nunes e Marcelo de Lima Henrique

01/08 – Corinthians x Chapecoense (Arena Corinthians, 21h45)

Árbitro de video: Péricles Cortez

Auxiliares: Bruno Boschilia e Dewson Freitas

01/08 – Grêmio x Flamengo (Arena do Grêmio, 21h45)

Árbitro de vídeo: Rafael Traci

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Luiz Flávio de Oliveira

02/08 – Bahia x Palmeiras (Arena Fonte Nova, 19h15)

Árbitro de vídeo: Leandro Vuaden

Auxiliares: Ivan Bohn e Rodolpho Toski