Flamengo investe alto para recuperar título do Carioca

Maior vencedor do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Flamengo investiu pesado para tentar conquistar o 34º título da competição que começa neste final de semana. Jogadores como Arrascaeta, Gabigol e Rodrigo Caio chegaram para o clube rubro-negro e, junto com o técnico Abel Braga, terão a responsabilidade de levar o troféu para a Gávea.

Embora com investimento menor, o Vasco também reforçou seu elenco com jogadores como o meia Bruno Paulo e o atacante Ribamar, além de ter mantido destaques da temporada passada como Yago Pikachu e Maxi López.

O Botafogo é o atual campeão carioca e fez poucos investimentos, além de ter perdido jogadores importantes como o zagueiro Igor Rabello e o volante Rodrigo Lindoso. O técnico Zé Ricardo foi mantido no comando e a diretoria ainda está tentando reforçar o grupo.

Envolvido em grave crise financeira, o Fluminense foi o mais modesto em se tratando de contratações. O técnico Fernando Diniz vai contar com a base do ano passado e a esperança deste ano é o atacante colombiano Yony González. Os clubes de menor investimento entram na competição com o objetivo apenas de se manter na divisão de elite.

VAR é a novidade

A fórmula de disputa do Campeonato Carioca será a mesma do ano passado. Doze clubes serão divididos em dois grupos. Na Taça Guanabara, as equipes jogarão contra adversários do mesmo grupo e na Taça Rio, que corresponde ao segundo turno, os clubes enfrentarão os adversários do outro grupo.

A federação do Rio de Janeiro anunciou duas novidades. A primeira é a implementação do VAR (árbitro de vídeo) em 10 jogos (nas semifinais e finais dos turnos e da fase final) . Também está prevista a realização de todos os clássicos no final de semana. A única exceção é na final da Taça Rio, prevista para uma quarta-feira.

Os grupos são os seguintes:

B) Fluminense, Vasco, Americano, Portuguesa, Madureira e Volta Redonda

C) Botafogo, Flamengo, Resende, Boavista, Cabofriense, Bangu e Boavista.

Flamengo com força total

Embalado pela conquista da Copa Flórida, o Flamengo entra no Campeonato Carioca como um dos maiores favoritos. A diretoria rubro-negra pagou R$63,7 milhões para tirar o meia uruguaio Arrascaeta ,do Cruzeiro, na maior contratação da história do futebol brasileiro. Além de Arrascaeta, o Flamengo também trouxe o atacante Gabigol, artilheiro do último Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos e que foi emprestado pela Inter de Milão. O zagueiro Rodrigo Caio veio do São Paulo e outros reforços podem chegar durante a competição.

Além disso, os dirigentes mantiveram a base do ano passado com a manutenção do goleiro Diego Alves que superou a crise que o afastou da equipe no Brasileiro do ano passado e o meia Diego que esteve com um pé no futebol dos Estados Unidos, mas que acabou permanecendo na Gávea.

Vasco aposta na experiência

Campeão no ano passado pelo Botafogo, o técnico Alberto Valentim vai trabalhar com a base do ano passado, O goleiro Martín Silva, titular durante cinco anos, se transferiu para o futebol paraguaio e agora o posto é ocupado por Fernando Miguel, titular nos últimos jogos do ano passado. O meia Bruno César veio do Sporting e o atacante Ribamar são os dois reforços mais badalados do clube de São Januário. O meia Yago Pikachu, artilheiro do Vasco na última temporada segue no clube, assim como o argentino Maxi López que se tornou ídolo da torcida em pouco tempo em função da sua participação efetiva na briga bem sucedida do Vasco para escapar do rebaixamento.

Botafogo com grupo modesto

Igor Rabello e Rodrigo Lindoso se transferiram para outros clubes, e o goleiro Jéfferson se aposentou, mas o técnico Zé Ricardo vai trabalhar com a base do ano passado. O treinador pediu e a diretoria conseguiu o retorno do atacante Erik que brilhou nas últimas partidas do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O goleiro Gatito Fernández é o grande nome do elenco e o zagueiro Gabriel veio do Atlético-MG como parte da transação que levou Igor Rabello para o Galo. O volante Jean foi novamente emprestado pelo Corinthians e o Alvinegro pretende repetir a campanha do ano passado quando entrou como azarão e conquistou o título.

Fluminense tenta driblar a crise

No ano passado, o Fluminense enfrentou muitas dificuldades financeiras que prejudicaram o rendimento da equipe nas competições que disputou na temporada. E a crise não foi embora com o ano novo.O presidente sofre violenta oposição e até decidiu antecipar as eleições para tentar devolver a paz ao clube das Laranjeiras. O técnico Fernando Diniz, conhecido como um profissional moderno, mas com poucos resultados positivos na carreira, foi escolhido para comandar um elenco modesto e que ainda perdeu alguns titulares da equipe do ano passado como o goleiro Júlio César, o volante Richard e o meia Sornoza. Para reforçar a equipe, a diretoria gastou pouco. Trouxe o goleiro Agenor que brilhou no Guarani, de Campinas, o experiente zagueiro Matheus Ferraz e o atacante colombiano Yony González.