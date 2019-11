Bayern é goleado por Frankfurt e cai para 4º no Campeonato Alemão

Em sábado infeliz para o Bayern de Munique, a equipe bávara visitou o Eintratch Frankfurt e saiu goleada por 5 a 1, em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Alemão. O atual campeão perdeu duas posições e agora aparece apenas em 4º na tabela.

Jogando com um homem a menos desde os nove minutos, os visitantes foram presa fácil para o time da casa, que aproveitou a vantagem para construir o placar elástico. Kostic, Sow, Abraham, Hinteregger e Paciência construíram o placar elástico. Lewandowski fez o único do Bayern.

Com a derrota e as vitórias de RB Leipzig e Borussia Dortmund, os bávaros passaram da 2ª para a 4ª posição, estacionados no 18 pontos. A distância para o líder Borussia Monchengladbach chegou a quatro pontos. Por outro lado, o Frankfurt chegou aos 17 e assumiu a 6ª colocação, dentro da zona de classificação para as preliminares da Liga Europa.

Sem o zagueiro Boateng, expulso aos nove minutos por falta dura na entrada da área, a equipe da casa foi para cima e conseguiu abrir o placar aos 25, com Kostic completando rebote da defesa do Bayern para dentro das redes. Oito minutos depois, o autor do primeiro gol serviu Sow em bom cruzamento que terminou com a bola nas redes mais uma vez.

Antes do fim da primeira etapa, os bávaros diminuíram o marcador com Lewandowski. O polonês invadiu a área e tocou na saída do goleiro aos 37.

O segundo tempo foi de domínio completo do time da casa, que transformou a vantagem em uma goleada histórica. Aos quatro, Abraham completou cruzamento de Silva na segunda trave e fez o terceiro. A goleada se confirmou com tento de Hinteregger aos 16, acertando cabeçada após escanteio cobrado por Kostic. O português Paciência completou o placar, só empurrando para as redes depois de boa jogada do compatriota André Silva aos 40.

Goleada em Leipzig

Não foi só o Eintratch Frankfurt que goleou na rodada. Recebendo o Mainz 05, o RB Leipzig confirmou a boa fase e venceu por 8 a 0, com destaque para o hat-trick de Timo Werner, que ainda deu três assistências. A goleada manteve o time do leste alemão na 3ª posição, quatro pontos atrás do 1º colocado Borussia Monchengladbach.

Confira os resultados deste sábado no Campeonato Alemão:

Werder Bremen 2×2 Freiburg

Borussia Dortmund 3×0 Wolfsburg

Eintratch Frankfurt 5×1 Bayern

Bayer Leverkusen 1×2 Borussia Monchengladbach

RB Leipzig 8×0 Mainz 05