Santos enfrenta o pressionado Atlético-MG no Horto

Entre acertos e erros de Jorge Sampaoli, o Santos segue sua boa campanha no Campeonato Brasileiro. No domingo, a partir das 16h (de Brasília), o Peixe encara o Atlético-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

A partida da 27ª rodada tem o Santos jogando para manter o sonho de título ainda palpável. Por outro lado, o Galo não vence há cinco jogos e já olha com atenção para a proximidade com a zona de rebaixamento.

Uribe e Marinho voltam de suspensão e ficam à disposição do treinador santista, mas Eduardo Sasha e Soteldo não participaram de parte da atividade de sábado e viraram dúvidas para o compromisso.

Já Vagner Mancini terá de volta Nathan, Cazares e Geuvânio, trio que também deve de cumprir suspensão, além do venezuelano Otero, que retornou depois de um período na seleção. Vinicius é o desfalque.

Mais de 15 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Ciente do momento delicado no Brasileirão, a diretoria atleticana fez uma promoção no valor das entradas e a tendência é casa cheia e muita pressão.

“Adversário assim vejo por dois pontos (de vista). Vem de cinco jogos sem vencer, mas, por outro lado, vem com mudança de treinador, acaba trazendo ânimo a mais para mostrar trabalho. A gente espera um jogo difícil, mas vamos tentar a melhor forma de buscar os três pontos”, comentou Eduardo Sasha, artilheiro do Santos no Brasileirão com 10 gols e dúvida para o confronto.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SANTOS-SP

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 20 de outubro de 2019 (domingo)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jean Marcio dos Santos (RN)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

ATLÉTICO-MG: Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Réver e Fábio Santos; Elias, Marquinhos (Maicon), Otero e Cazares; Luan e Di Santo

Técnico: Vagner Mancini

SANTOS: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Felipe Jonatan; Alison, Jobson e Jean Mota; Marinho, Soteldo (Tailson) e Eduardo Sasha (Uribe)

Técnico: Jorge Sampaoli