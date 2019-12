Derrota do Goiás define os classificados do Brasil para a Libertadores

O Internacional é o último representante do Brasil na Copa Libertadores da América. A vaga do Colorado foi garantida nesta quinta-feira com a derrota do Goiás para o Palmeiras no Brinco de Ouro da Princesa.

O futebol brasileiro terá, portanto, oito equipes na principal competição continental. Flamengo (campeão brasileiro), Athletico-PR (vencedor da Copa do Brasil), Santos, Palmeiras, Grêmio e São Paulo já estão na fase de grupos.

Já Inter e Corinthians vão disputar as fases iniciais da Libertadores da América. O Brasil é o atual campeão do torneio, com o título conquistado recentemente pelo Flamengo em 2019, na emocionante decisão contra o River Plate, da Argentina.

O Goiás irá disputar a Copa Sul-Americana junto com Bahia, Fortaleza, Atlético-MG e Vasco. Fluminense e Botafogo disputam a última vaga para esse torneio.