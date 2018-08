Atlético-PR vira sobre o Grêmio na Arena da Baixada e sai do Z4

O Atlético-PR finalmente está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Furacão voltou a mostrar seu poder de recuperação na competição e venceu o Grêmio de virada na Arena da Baixada, por 2 a 1.

Com o triunfo, o Rubro-Negro chegou a sete jogos sem derrota sob o comando de Tiago Nunes. Mais do que isso, são cinco vitórias e dois empates no período. Com 21 pontos, o Atlético-PR agora torce contra Vitória e Sport para encerrar a rodada fora do Z4.

Apesar dos números positivos, foi o Grêmio quem começou o jogo mais ligado e abafando os mandantes. Logo aos quatro minutos, Cícero deu ótimo lançamento para Pepê, que recebeu na velocidade às costas da zaga e deu um toque na saída de Santos, mas a bola explodiu na trave.

Com sete jogados, porém, a sorte do Furacão teve uma pausa. Leonardo cobrou falta para a área, Léo Pereira e Paulo Miranda se enroscaram, o zagueiro gremista caiu com o contato do rival, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Cícero mandou para as redes.

A resposta atlética, porém, veio rápido. Aos 12, Pablo recebeu dentro da área, de costas para a meta, girou sobre Bressan e chutou de pé direito no ângulo de Paulo Victor para notar um golaço na Arena. E assim, o Furacão passou a dominar a partida.

Os donos da casa controlaram as ações contra os reservas gremistas, mas pouco criaram, salvo chutes de fora da área e cobranças de escanteio de Marcinho, sempre com perigo. Na etapa final, porém, a insistência finalmente deu resultado.

Com 24 jogados, Jonathan anotou seu terceiro gol em 63 jogos pelo Atlético-PR. O lateral tabelou com Bruno Nazário e saiu às costas de Marcelo Oliveira dentro da área. Cara a cara com Paulo Victor, o camisa 2 deu apenas um toquinho para definir o marcador.

O Atlético-PR volta a campo na quarta-feira, às 19h30, quando encara o Vasco na Arena da Baixada, em partida atrasada da 15ª rodada do Brasileirão. Depois, na 22ª rodada, terá pela frente o Bahia, novamente em casa, no próximo domingo, às 16h.

O Grêmio, por sua vez, dirige foco total à Libertadores. O Tricolor recebe o Estudiantes na Arena na terça-feira, ás 21h45, pelo jogo da volta das oitavas de final. A equipe precisa de uma vitória por 1 a 0 para ficar com a vaga após perder a ida por 2 a 1 na Argentina. Pelo Nacional, a próxima partida está marcada para o sábado, às 16h, também em casa, contra o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 2 X 1 GRÊMIO

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 25 de agosto de 2018, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

Público: 13.577 pessoas

Cartões amarelos: Nikão e Bruno Nazário (ATLÉTICO-PR); Paulo Miranda e Marinho (GRÊMIO)

GOLS

ATLÉTICO-PR: Pablo, aos 12 minutos do primeiro tempo; Jonathan, aos 24 minutos da etapa final

GRÊMIO: Cícero, aos oito minutos da etapa inicial

ATLÉTICO-PR: Santos; Jonathan, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães) e Lucho González; Raphael Veiga (Márcio Azevedo), Marcinho e Nikão (Bruno Nazário); Pablo.

Técnico: Tiago Nunes

Grêmio: Paulo Victor, Leonardo, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Thaciano (Lincoln), Cícero, Marinho (Thonny Anderson), Douglas (Jean Pyerre) e Pepê; Alisson

Técnico: Renato Portaluppi