Com grande atuação de Robben e Lewandowski, Bayern goleia Mainz

Pela quarta rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebeu, neste sábado, na Allianz Arena, a equipe do Mainz e venceu com tranquilidade pelo placar de 4 a 0. Com grande atuação de Arjen Robben e Robert Lewandowski, o time de Munique fez seu melhor jogo da temporada e garantiu os três pontos, chegando a nove. O Mainz, por sua vez, segue com três pontos e vê a oportunidade de se afastar da zona do rebaixamento escapar.

O Bayern foi superior durante todo o jogo. Ditou o ritmo do jogo e pressionou o Mainz desde o início. Porém, a primeira chance mais perigosa foi do time visitante, aos 7 minutos, forçando Manuel Neuer a se esticar e defender com a ponta dos dedos.

Três minutos depois, Kimmich ajeitou para Muller chutar, mas no meio do caminho a bola desviou em Robben e foi para o fundo do gol. O Bayern seguiu atacando e viu o goleiro René Adler fazer duas grandes defesas, impedindo que a diferença no placar aumentasse.

Aos 20 minutos, Coman perdeu uma chance incrível. Robben arrancou pela direita e deixou o francês livre na cara do gol, mas ele acabou chutando a bola no travessão. Jogando muito bem organizado, o Bayern chegou ao segundo gol dois minutos depois. Muller ganhou a bola no meio de campo, passou para Rafinha que achou Robben bem posicionado. O holandês conduziu a bola, ganhou dos zagueiros e chutou de pé direito para o fundo das redes.

Com 30 minutos de jogo, o time da casa já tinha 14 finalizações, sendo 6 direto no gol. O Mainz mostrava um bom e perigoso contra ataque, porém não conseguiu diminuir a vantagem mesmo com a diminuição do ritmo de jogo do adversário.

Na volta do intervalo, o Bayern não deu tempo para o Mainz respirar. Aos 5 minutos, Muller recebeu na direita, cruzou rasteiro na área e Lewandowski mandou para o fundo gol em seu centésimo jogo pela equipe alemã.

Aos 23 minutos, o Mainz tentou uma reação com uma bomba de fora da área de Frei, mas Neuer fez belíssima defesa e a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 31, mais uma vez ele. Joshua Kimmich lançou belo passe para dentro da área na direção de Lewandowski, que subiu alto e cabeceou no canto direito, sem chances para Rene Adler. O polonês chega a 82 gols na Bundelisga, cinco apenas neste início de temporada.

Na próxima rodada, o Bayern visita o Schalke 04, nesta terça-feira, às 15h30 (horário de Brasília). O Mainz recebe, na quarta-feira, às 15h30, o Hoffenheim.

Confira outros resultados da quarta rodada:

Hannover 2 x 0 Hamburgo (jogo de sexta-feira)

Werder Bremem 1 x 2 Schalke 04

Eintracht Frankfurt 1 x 2 Augsburg

Stuttgart 1 x 0 Wolfsburg