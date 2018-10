Campeão do Mundo questiona titularidade de Neuer na seleção da Alemanha

No último sábado, a Alemanha sofreu uma de suas piores derrotas no últimos anos ao ser derrotada para a Holanda por 3 a 0, em partida válida pela Liga das Nações. Com um desempenho bem abaixo do esperado, os alemães receberam muitas críticas pela atuação e na opinião de Lothar Matthaus, um dos maiores ídolos da seleção da Alemanha e campeão do Mundo em 1990, a primeira mudança tem que acontecer no gol.

“Neste momento, Manuel Neuer não tem a segurança que tinha antes da grave lesão que sofreu e que tirou ele de campo por tanto tempo. Na minha opinião, ele não recuperou a condição que o levou a ser considerado o melhor goleiro do mundo e isso está afetando o seu desempenho”, destacou Matthaus em entrevista publicada no site do canal alemão Sky Sports.

Além de criticar as últimas atuações de Neuer, o histórico jogador alemão também já opinou quem seria o substituto ideal para a possível vaga aberta que ficaria na seleção da Alemanha. Para Matthaus, Ter-Stegen. atualmente no Barcelona, seria uma excelente nome para dar força ao grupo comandando por Joachim Löw.

” Ele (Ter-Stegen) é um goleiro de nível mundial, como tem demonstrado no Barcelona e nos últimos anos defendendo também a seleção da Alemanha. Creio que ganhou a oportunidade de estar em jogo importante como titular, mesmo que Neuer esteja disponível para defender o país”, ressaltou o ex-jogador.

Por causa da lesão, Neuer fico muito perto de não fazer parte dos 23 convocados por Löw para a Copa do Mundo, realizada na Rússia. O arqueiro fez tratamento intensivo para se recuperar fisicamente e no “apagar das luzes” conseguiu melhorar o suficiente para ser titular nos três jogos da Alemanha no Mundial.