Verrati é preso em Paris após ser pego dirigindo alcoolizado

O volante Marco Verrati, que defende as cores do Paris Saint-Germain, foi preso na noite da última terça-feira após ser pego dirigindo com álcool sangue do que é permitido pela lei francesa. Segundo o que foi publicado no jornal francês L’Équipe, o atleta italiano foi pego com um teor alcoólico de 0,49mg/l, sendo que o permitido pela legislação francesa é 0,20mg/l.

Ainda segundo a publicação, o atleta foi flagrado durante uma blitz realizada em um anel viário na cidade de Paris. O titular da equipe francesa acabou sendo levado para a delegacia e foi liberado poucas horas depois. Verratti precisará responder um processo e deve ficar impossibilitado por algum tempo.

Pouco tempo depois da notícia se espalhar pela imprensa, o Paris Saint-Germain publicou uma nota esclarecendo o caso. Segundo o clube, o jogador espontaneamente pediu desculpas ao treinador e a direção do clube parisiense. Ainda segundo a publicação o atleta receberá uma pequena redução no ‘bônus ético mensal”, pago pelo clube aos seus jogadores.

No entanto o clube não revelou se Verrati receberá alguma punição dentro do campo. A resposta deve sair ainda nesta sexta-feira, já que a equipe enfrenta o Lille, no estádio Parque dos Príncipes, às 16h45 (de Brasília), pelo Campeonato Francês.