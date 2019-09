Torcedor símbolo da Portuguesa, Roberto Leal morre aos 67 anos

Na madrugada deste domingo, a Associação Portuguesa de Desportos perdeu um torcedor ilustre. O cantor Roberto Leal, de 67 anos, morreu no Hospital Samaritano, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

O artista português estava internado há cinco dias por conta de uma reação alérgica a um medicamento, e posteriormente, teve uma insuficiência renal.

Roberto Leal sempre teve uma identificação muito forte com a Portuguesa, comparecendo aos jogos e recebendo inclusive homenagens do clube. Em 2013, por exemplo, o cantor esteve na Avenida Paulista para protestar contra a decisão em primeira instância do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) sobre o caso da escalação irregular do jogador Héverton, o que culminou no rebaixamento da Lusa para a Série B do Campeonato Brasileiro 2014.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, a Portuguesa lamentou a morte de Roberto Leal, usando, para isso, um trecho de uma música sua chamada “Minha Gente”.

“…de todos eu me despeço com vontade de ficar, de todos eu me despeço com vontade de ficar, as vezes o coração a gente tem que ajudar, as vezes o coração a gente tem que ajudar.” Roberto Leal, trecho da canção minha gente. Descanse em paz, Roberto 😢#VamosàLuta pic.twitter.com/ejHJB7JbSF — Portuguesa (@Lusa_Oficial) September 15, 2019

