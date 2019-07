Neymar joga futevôlei em São Paulo enquanto deveria estar no PSG

Neymar Jr divulgou em suas redes sociais que, apesar de não ter se reapresentado ao Paris Saint-Germain, segue treinando já visando a próxima temporada europeia. Em meio ao impasse em relação ao seu futuro, o craque brasileiro postou uma foto jogando futevôlei em uma quadra no Butantã, Zona Oeste de São Paulo.

Fora da Copa América por conta de uma entorse no tornozelo direito, Neymar tinha de se reapresentar ao PSG na última segunda-feira, entretanto, forçando sua saída do clube, o jogador não esteve em Paris, preferindo permanecer no Brasil se recondicionando de forma independente.

Aos 27 anos, Neymar tem contrato com o Paris Saint-Germain até o fim da temporada 2021/2022. Ou seja, o brasileiro possui mais três anos de vínculo com o clube francês, porém, após declarações do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, a relação entre as partes foi por água abaixo. Por enquanto, o Barcelona é o destino mais provável do camisa 10, que pode voltar a ser camisa 11 por conta de Lionel Messi.