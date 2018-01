“Não havia ninguém como Ronaldinho até o Messi chegar”, diz Guardiola

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, mais uma vez derreteu-se pelo futebol brasileiro. Conforme o Goal, o treinador enalteceu a carreira de Ronaldinho Gaúcho, que anunciou sua aposentadoria durante esta semana.

“Não vi nada parecido em Barcelona até o Messi chegar. A capacidade do Ronaldinho em ganhar partidas era uma coisa assustadora. Ele foi a pessoa mais influente dentro de campo para recuperar a autoestima do Barcelona, que naquela época andava em baixa”, disse Guardiola.

Os elogios também se estenderam ao então presidente do clube, Joan Laporta. “Quando Laporta se tornou o presidente, o Barcelona já teve um grande impacto e, quando assinou com Ronaldinho, ele foi a maior influência no campo do Barcelona. Com um presidente extraordinário como Laporta e Ronaldinho em campo, eles mudaram o Barcelona”, comentou.

Laporta foi presidente do Barça entre 2003 e 2010, enquanto Ronaldinho esteve no clube quase pelo mesmo período, de 2003 a 2008, ano de entrada de Guardiola no comando do time.

Atualmente, o técnico do Manchester City dá a Messi os créditos de melhor do mundo. “Ele (Ronaldinho) era um jogador em outro nível. Até que Messi chegou, honestamente, eu nunca tinha visto nada assim antes”. Sobre a aposentadoria de Gaúcho, Guardiola disse “Desejo-lhe o melhor para o futuro. Ele teve um impacto incrível, não só em Barcelona, ​​mas no mundo do futebol”.

Ronaldinho Gaúcho iniciou sua carreira no Grêmio, foi para o Paris Saint-Germain, construiu grande história no Barcelona, rumou para o Milan e retornou ao futebol brasileiro, atuando por Flamengo, Atlético-MG e Fluminense. Também atuou pelo Querétaro, do México, e nas seleções sub-17, sub-20 e principal. Foi melhor do mundo em 2004 e 2005 e possui em seu currículo Champions League, Copa das Confederações, Copa do Mundo e outros prêmios, coletivos e individuais.