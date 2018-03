Mattos e Leila Pereira irão assistir jogo do PSG ao lado de pai de Neymar

Paris Saint-Germain recebe nesta terça-feira o Real Madrid pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A partida acontece no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, e contará com duas presenças ilustres. O diretor Alexandre Mattos e a presidente das empresas que patrocinam o Palmeiras, Leila Pereira, estarão presentes no local e devem acompanhar a partida ao lado do pai de Neymar.

Em suas redes sociais, a presidente da Crefisa e da FAM publicou uma foto em que aparece ao lado do craque brasileiro e o presenteia com uma camisa do Verdão. “Indo para o jogo do PSG com meu amigo Neymar pai. Todos somos Neymar. Ótima recuperação, Neymar Júnior”, escreveu Leila.

Vale lembrar, que Neymar pai teve sua relação com o Palmeiras aproximada no final do ano passado, quando negociou com sucesso a ida de Lucas Lima ao clube paulista. O jogador, que é agenciado pelo pai de Neymar, fechou com o Verdão por cinco temporadas.

Apesar da presença dos brasileiros no estádio, Neymar não poderá estar em campo, já que se recupera de uma operação feita no último final de semana para corrigir uma fratura no quinto metatarso no pé direito.

PSG e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No confronto de ida, realizado na Espanha, os merengues saíram vitoriosos pelo placar de 3 a 1.