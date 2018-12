Mancini relembra confusão envolvendo Diego Souza e Domingos: “Interpretaram errado”

Há aproximadamente dez anos, Palmeiras e Santos faziam o jogo de volta de uma das semifinais do Campeonato Paulista de 2009, no antigo estádio do Verdão, o Palestra Itália. Na primeira partida, o Peixe tinha vencido o clube alviverde por 2 a 1 e, por isso, os donos da casa precisavam vencer de qualquer maneira para manter vivo o sonho do bicampeonato estadual. No entanto, o que era euforia virou confusão, quando no fim do jogo, Diego Souza e Domingos se estranharam dentro de campo e foram expulsos pelo arbitro Salvio Spinola Fagundes Filho.

Técnico do Santos na ocasião, Vágner Mancini concedeu entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva e relembrou o lance que ocasionou a confusão no fim do jogo. Em campo a poucos minutos, o defensor santista caiu parecendo simular uma agressão mais violenta, situação que deixou o atacante palmeirense irritado, ainda mais por Domingos ter cercado o camisa 7 palmeirense enquanto este conversava com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Para Mancini, a situação em si foi mal interpretada, tanto por jogadores como parte da mídia.

“O jogo estava parado, era um lateral a favor do Palmeiras. Nisso, houve a substituição. O Domingos entrou em campo, foi direto fazer a marcação do Diego Souza e dois minutos depois aconteceu a confusão. Muita gente interpretou de forma errada, achando que eu coloquei o Domingos para fazer isso, mas não foi. Treinei ao longo da semana o atleta marcando o Ganso individualmente exatamente para simular uma situação parecida”

Na ocasião, a eliminação palmeirense a classificação santista já estava decretada, já que faltavam poucos minutos para o fim do jogo e os visitantes venciam por 2 a 1, além de terem um jogador a mais em campo já que o zagueiro Mauricio Ramos tinha sido expulso após cometer pênalti em cima de Neymar ( a penalidade foi convertida por Kléber Pereira e deixou o Peixe ainda mais perto da grande decisão).

Além disso, Mancini enfatizou que não acredita que essa confusão, que ocasionou na expulsão tanto de Diego Souza como de Domingos, foi fundamental para que o time santista eliminasse o atual campeão paulista e garantisse vaga na final do torneio, que dias depois, seria disputada contra o Corinthians.

“Não penso que foi determinante para decidir a classificação. O que realmente foi importante foram as duas vitórias: uma na Vila Belmiro e outra no Parque Antártica, ambas por 2 a 1. Jogamos muito bem os dois jogos, esse é o ponto, isso foi o que decidiu a nosso favor”, finalizou o treinador.

* Especial para a Gazeta Esportiva