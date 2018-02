Flamengo anuncia a contratação de Henrique Dourado

Quem é inscrito na FLA TV soube primeiro! Henrique Dourado é o novo reforço rubro-negro para a temporada 2018! Sabe de quem? É do #CEIFLADOR! Inscreva-se! É de graça: https://t.co/ow1NyFCVH7 pic.twitter.com/xkDN6RHfyf — Flamengo (@Flamengo) February 1, 2018

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira a contratação de Henrique Dourado. Terceiro reforço do Mengão para a atual temporada, o atacante chega à Gávea para ser mais uma opção ao ataque rubro-negro, já que Paolo Guerrero ainda está suspenso após ser flagrado em um exame antidoping quando defendia a seleção peruana.

Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro com 18 gols, ao lado de Jô, ex-Corinthians, Dourado era o principal alvo do Timão, porém, a diretoria do Fluminense fez jogo duro e acabou não negociando com a equipe paulista. O que os tricolores não esperavam era um fim ainda pior: ver seu principal jogador parar no rival.

Revelado pelo Flamengo-SP, Henrique Dourado se destacou pela frequência com a qual sempre balançou as redes. Em 2011, no Cianorte, fez 14 gols em 30 partidas. Já no ano seguinte foi peça-chave da Chapecoense, que conquistou o acesso à Série B do Brasileirão. O sucesso gradativo do jogador fez com que ele chegasse ao Palmeiras e, posteriormente, defendesse as camisas de Cruzeiro e Vitória de Guimarães, de Portugal. Em 2016, retornou ao Brasil para vestir a camisa do Fluminense.