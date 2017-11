Fifa divulga brasileiro entre os oito convidados para sorteio da Copa

Nesta terça-feira, a Fifa divulgou a lista de assistentes para o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo do ano que vem. O sorteio, que acontecerá no dia 1° de dezembro em Moscou, decidirá qual serão o caminho das 32 seleções para tentar o título mundial. Dentro os convidados, quem representará o Brasil será o ex-capitão da Seleção Brasileira Cafu.

“O sorteio final é um momento no qual todo o planeta participa com entusiasmo e expectativa, então me deixa feliz fazer parte disso de novo. Eu tive sorte o suficiente para vir à Rússia muitas vezes ao longo do ciclo desta Copa do Mundo, e estou certo de que o país irá entregar outro evento fantástico em Moscou”, falou o capitão do Brasil no título mundial da Copa do Mundo de 2002.

O ex-jogador estará ao lado de outras lendas do futebol mundial. Fabio Cannavaro (Itália, 2006), Laurent Blanc (França, 1998) e Gordon Banks (Inglaterra, 1966) são os três assistentes que já foram campeões do mundo, assim como o ex-lateral brasileiro. Completam a lista Diego Forlan (Uruguai), Nikita Simonyanv (Rússia) e Miroslav Klose, que se tornou o maior artilheiro das Copas do Mundo com 16 gols.

Depois da classificação do Peru diante da Nova Zelândia, foram conhecidas todas as 32 seleções que participarão do mundial. Os cabeças de chave serão a anfitriã Rússia, a atual campeã Alemanha, além de Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França.Já no pote 2 estarão Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia. O terceiro pote terá Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal e Irã, enquanto que o último pote terá Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita.

Vale ressaltar que equipes do mesmo continente não podem ficar o mesmo grupo. A única exceção fica por conta dos países europeus, que podem ter dois, já que 13 times europeus garantiram classificação para o mundial.