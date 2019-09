Ex-goleiro Edinho consegue progressão para o regime aberto

O ex-goleiro Edinho, antes preso em Tremembé, poderá cumprir o restante de sua pena em liberdade. Nesta quarta-feira, o filho de Pelé, condenado por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, conseguiu na Justiça a progressão para o regime aberto, o que permite sua saída da prisão.

Para liberar o ex-goleiro para o regime aberto, a juíza responsável considerou aspectos como bom comportamento e saídas temporárias anteriores sem imprevistos. Edinho foi condenado a 33 anos de prisão, mas em 2017 teve a pena reduzida para 12 anos e 11 meses e já estava no regime semiaberto desde junho de 2018.

Para garantir a possibilidade de cumprir o resto de sua pena em liberdade, Edinho, preso pela primeira vez em 2005, precisa cumprir alguns pré-requisitos, como conseguir uma ocupação e manter residência fixa. Uma vez ao mês, ele terá que se apresentar à Justiça.

Hoje com 49 anos de idade, Edson Cholbi Nascimento teve passagem marcante pelo Santos como goleiro. Na final da edição de 1995 do Campeonato Brasileiro, com uma arbitragem polêmica de Márcio Rezende de Freitas, ele ficou com o vice diante do Botafogo.