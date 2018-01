Cria da base, Rodrigo Caio chega à oitava temporada no profissional

Rodrigo Caio atingiu uma marca bastante significativa no último domingo, ao estrear com a camisa do São Paulo em 2018. Apesar de ter saído de campo insatisfeito por conta do empate sem gols conta o Novorizontino no Morumbi, o zagueiro iniciou sua oitava temporada com o Tricolor, o que nenhum atleta alcançou desde Ronaldão, que jogou no clube entre 1986 e 1993.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Rodrigo Caio estreou no profissional em 2011. Como os números de goleiros não foram incluídos na lista de comparação, o último jogador que conseguiu atuar em oito temporadas pelo Tricolor foi Nelsinho, lateral-esquerdo que passou pelo clube entre 1981 e 1992.

“Sempre tive o sonho de jogar no São Paulo e vestir essa camisa. Sei o quanto batalhei para chegar até aqui, e por isso esta oitava temporada me deixa honrado. É um orgulho grande defender este clube”, disse Rodrigo Caio.

Somando o jogo do último domingo, o zagueiro são-paulino já acumula 255 partidas oficiais com o time profissional. Apesar do longo período de Rodrigo Caio no clube, ele conquistou apenas um título durante toda a sua trajetória como atleta tricolor: a Copa Sul-Americana de 2012. Já representando o país se tornou campeão olímpico em 2016 e chegou, inclusive, a ser lembrado pelo técnico Tite em algumas ocasiões na Seleção principal.

“Vivo todos os dias com a mesma intensidade, e por isso sou capaz de lembrar de cada partida que joguei. Foi muito difícil chegar até aqui. E espero que em 2018 a gente possa conquistar títulos, porque quero colocar o meu nome definitivamente na história do São Paulo”, completou o defensor, que também é o jogador há mais tempo ininterrupto no Tricolor, já que chegou à base do clube em 2006.