Adriano Imperador faz 36 anos e recebe homenagem do Flamengo

Jogador que deixou uma marca importante no futebol mundial, Adriano Imperador comemora seu aniversário de 36 anos neste sábado. Clube formador do atleta, o Flamengo fez questão de usar as redes sociais para valorizar a data.

“Bonita foi a festa do Hexa com o Imperador. Bonita, inesquecível, histórica. E hoje é aniversário do maior craque daquela conquista”, apontou o Rubro-Negro, em relação ao título do Campeonato Brasileiro de 2009.

A propósito, o retorno de Adriano ao Flamengo chegou a ser especulado em 2018, principalmente depois de o atleta começar a treinar em academias. Houve apelo de parte da torcida flamenguista para que o negócio fosse concluído. No entanto, para substituir o suspenso Guerrero, a equipe da Gávea acabou fechando contrato com Henrique Dourado para o comando do ataque.

Assim, o Imperador segue sem clube desde 2016, quando deixou o desconhecido Miami United depois de apenas dois jogos e um gol. Ele também teve passagens por Inter de Milão, Parma, Fiorentina e Roma, da Itália, além de São Paulo, Corinthians e Atlético-PR, no Brasil.