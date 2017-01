Com ex-Corinthians, Portuguesa anuncia pacote de reforços para 2017

A Portuguesa tenta iniciar a reconstrução da equipe, após a queda para a Série D do Campeonato Brasileiro. Sob nova direção, com Emerson Leão como consultor de futebol, e Tuca Guimarães como técnico, a equipe do Canindé anunciou sete contratações para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paulista.

Entre os novos atletas, destaque para o atacante Adilson, que atuou no Corinthians, em 2012. O jogador teve destaque no XV de Piracicaba e chegou ao Timão, mas não se firmou. Depois, ainda passou por problemas cardíacos, que interromperam sua carreira por algum tempo.

Além de Adilson, chegam os laterais Bruno Santos e Rômulo, os zagueiros Everton e Basualdo, o meia Matheus Borges e o atacante Danilo. O argentino Basualdo é o único estrangeiro da lista.

As contratações se juntam a nove atletas que foram mantidos do elenco de 2016. Assim, o grupo treinado por Tuca começa a ser montado, e o comandante ainda espera mais alguns novos nomes.

“A intenção é segurar algumas vagas e trazer alguns atletas para compor o elenco durante a competição. Devemos iniciar o campeonato com 22 jogadores”, declarou o treinador, que chega após passagem pelo Figueirense na última temporada.

A Portuguesa estreia na Série A2 no dia 29 de janeiro, contra o Barretos, como mandante. O clube ainda não sabe se poderá utilizar o Canindé como sua casa, já que o estádio foi interditado pela Federação Paulista de Futebol.